MotoGP | Dall’Igna (Ducati): “Lotta per il Titolo Bagnaia Vs Martin? Per me deve vincere il migliore”

MotoGP Ducati – Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse ha parlato della lotta al Titolo 2024 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

A quattro gare dal termine della stagione lo spagnolo guida la classifica con 10 punti di vantaggio sull’italiano. Dall’Igna intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare come non ci sia nessun favoritismo, questo nonostante Martin passerà in Aprilia (conseguenza dell’ingaggio di Marc Marquez da parte della Ducati come team-mate di Bagnaia, ndr) e il Pramac Racing passerà in Yamaha.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse Lotta Titolo Bagnaia Vs Martin MotoGP 2024

“Comunque finisca, credo che Ducati ne esca bene sotto tanti punti di vista. Soprattutto da quello sportivo, forse quello meno scontato. Forse non hanno mai guardato alla mia storia. Questo è uno sport, ed è giusto che resti uno sport. Per me deve vincere il migliore. Credo sia significativo che non abbiamo più portato innovazioni tecniche, evitando che uno sia trattato meglio dell’altro, magari qualcun altro avrebbe potuto fare scelte diverse. La lotta Bagnaia Vs Martin ricorda quella Rossi Vs Lorenzo, la grande differenza, però, è che la gestione dei piloti è completamente diversa. Allora c’era un muro, ora invece una condivisione totale dei dati e un lavoro di Ducati per sostenere anche Martin. Tanti ingegneri del team Pramac sono ingegneri Ducati. E, comunque, il lavoro che facciamo dietro le quinte è esattamente uguale per Pecco e Jorge. Va sottolineato. E’ un Mondiale che definirei corretto. Nei due anni in cui hanno lottato, non ho visto una scorrettezza tra i due. E non me ne aspetto da qui alla fine. Io farò di tutto perché sia così. Credo che siamo sulla strada giusta perché il Mondiale si decida a Valencia. Ma mancano tre gare prima, bisognerà stare attenti a non commettere errori. A partire dall’Australia, sulla carta la sfida più complicata.”

4.7/5 - (43 votes)