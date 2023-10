MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Bastianini: “Questo risultato significa davvero molto per me dopo questi 20 giorni di stop”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Per il pilota di Rimini, rientrato in questo GP dopo l’infortunio di Barcellona, il bilancio della giornata è abbastanza positivo. Dopo essersi assicurato il passaggio in Q2, chiudendo con il secondo miglior tempo la Q1, Enea in gara ha conquistato la settima posizione.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2023

“Rispetto a ieri è stata una giornata positiva. Questa mattina siamo riusciti a fare una buona Q1, mentre purtroppo in Q2 non sono riuscito a segnare un buon tempo. Sono partito piuttosto indietro, ma chiudere settimo oggi significa davvero molto per me dopo questi 20 giorni di inattività. Puntare a qualcosa di più sarebbe stato complesso. Domani penso ci aspetti una gara tosta, ma darò il massimo per portare a casa un’altra top ten”.

