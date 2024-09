MotoGP | GP Indonesia, il podio a Mandalika con Martin, Acosta e Bagnaia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Vi riportiamo la cerimonia di premiazione dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia a Mandalika, teatro del 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Dopo una gara ben gestita, confermando il ritmo impressionante già visto nelle prove libere di venerdì, Jorge Martin ha conquistato il gradino più alto del podio in sella alla Pramac, riscattando così l’errore della Sprint di ieri pomeriggio. Lo spagnolo ha mantenuto un controllo impeccabile durante tutte le tornate di oggi, assicurandosi punti cruciali nella lotta per il titolo mondiale.

Alle sue spalle si è classificato Pedro Acosta, sebbene sia sotto investigazione per il consueto problema legato alle pressioni delle gomme. Subito dopo, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. A chiudere la top ten, Brad Binder, Johann Zarco e Raul Fernandez. Il prossimo appuntamento è previsto tra una settimana in Giappone, sul circuito di Motegi, per la prossima tappa del campionato mondiale.





