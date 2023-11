MotoGP | Martin vince di forza la Sprint in Qatar: il sorpasso su Bagnaia [VIDEO]

MotoGP GP Qatar – Vi riportiamo lo splendido sorpasso di Jorge Martin su Pecco Bagnaia nella Sprint del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nel corso della terza tornata della mini-gara, lo spagnolo ha attuato un attacco molto aggressivo in curva 10 sull’italiano, chiudendolo al meglio anche grazie ad una “spallata”. Una manovra da vero racer che ha regalato spettacolo non solo ai tifosi sulle tribune, ma anche a tutti i telespettatori che stanno seguendo questa sfida per la corona iridata. Martin, ricordiamo, si è aggiudicato la Sprint davanti a Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

Solo 5° Bagnaia, il quale non è mai riuscito a tenere il ritmo dei piloti più veloci. Appuntamento alle 18.00 di domani pomeriggio, diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per la partenza vera e propria di questo round mondiale sul tracciato di Lusail.