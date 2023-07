MotoGP | Martin operato alla gamba: “A Silverstone ci sarò”

Jorge Martin è stato operato con successo alla gamba sinistra per risolvere il problema della sindrome compartimentale. Il pilota del team Prima Pramac Racing, punta al rientro per il Gran Premio di Silverstone, in programma dal 4 al 6 agosto.

Dichiarazioni Jorge Martin su operazione

“Eccomi in sala operatoria per risolvere un problema che mi perseguitava in moto da diverso tempo. Tutto è andato bene, ora tocca recuperare per essere al 100% a Silverstone”. Si trattava di un intervento programmato: è un problema che Martin si portava dietro dalla caduta in Portogallo. Dopo la pausa estiva, il Mondiale MotoGP ripartirà proprio in Inghilterra nel weekend del 4-6 agosto e Martin vorrà farsi trovare pronto per lanciare la sfida al campione del mondo in carica”