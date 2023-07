MotoGP | Per il GP di Misano torna la tribuna Aprilia

Appuntamento imperdibile per i tifosi Aprilia. In occasione del Gran Premio di Misano che si disputerà dall’8 al 10 settembre sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, torna la tribuna Aprilia. Gli appassionati potranno sostenere i loro beniamini Aleix Espargarò e Maverick Vinales in un’atmosfera incredibile. Un

intero settore nella Tribuna B coperta, sarà riservato ai fans Aprilia, con posti numerati e una serie di comodità come il parcheggio dedicato per auto e moto.

Per tutti i tifosi che guarderanno il GP dalla tribuna, non mancherà il kit Aprilia Racing, che comprende anche la speciale T-Shirt realizzata in supporto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna, colpite dalla recente alluvione. Anche il GP di San Marino sarà così l’occasione per contribuire alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

Le giornate di sabato e domenica, saranno inoltre arricchite da ospiti speciali e da una costante animazione che, nel pieno stile Aprilia, aggiungerà all’adrenalina dell’attività in pista la giusta dose di divertimento.

La prevendita dei biglietti è già attiva su TicketOne. Per tutte le informazioni, vi invitiamo a collegarvi al sito www.aprilia.com.