MotoGP | Martin non si accontenta a Losail: l’obiettivo è vincere [VIDEO]

MotoGP GP Qatar Martin – Obiettivo vittoria per Jorge Martin nel prossimo Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Dopo il quarto posto ottenuto a Sepang, l’iberico non intende lasciare per strada altri punti fondamentali in ottica titolo, aspetto che lo spingerà a dare il massimo fin dalle prove di domani, le quali stabiliranno chi avrà la possibilità di accedere direttamente in Q2.

Tra lui e Pecco Bagnaia (attuale leader del campionato), ricordiamo, ci sono 14 punti: un gap minimo che il portacolori della Pramac proverà ad accorciare già questo fine settimana. Appuntamento a domani, ore 13.45, per la prima sessione di libere a Losail, la quale servirà a piloti e squadre per familiarizzare con il nuovo asfalto qatariota. Nel tardo pomeriggio, invece, le “Prove” che decreteranno i piloti che avranno la possibilità di cominciare la qualifica di sabato pomeriggio direttamente dal Q2.