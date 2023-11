MotoGP | Marini ad un passo da HRC: presto l’ufficialità su accordo biennale [VIDEO]

MotoGP HRC Marini – Intervenuto questo pomeriggio nel corso di Paddock Live, Antonio Boselli è tornato a parlare della trattativa tra Luca Marini ed HRC per la sella lasciata “vacante” da Marc Marquez, precisando come le parti – dopo le discussioni di sette giorni a Sepang – abbiano di fatto trovato un accordo di massima non solo per la stagione 2024, ma anche per quella 2025.

Secondo Sky Sport, infatti, Marini firmerà un contratto biennale e avrà la possibilità di avviare un vero e proprio “ciclo” con la compagine giapponese. Una notizia importante, attesa dagli appassionati, ma che non verrà resa ufficiale finché la VR46 non troverà un sostituto. Proprio in tal senso, tutte le indicazioni portano al giovane spagnolo Fermin Aldeguer, attualmente impegnato in Moto2 con SpeedUp, anche se non va esclusa la strada che porta a Fabio Di Giannantonio.