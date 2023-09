MotoGP | Bagnaia, obiettivo raggiunto nelle qualifiche del GP India [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 Ducati – Obiettivo raggiunto per Pecco Bagnaia nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’India, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nonostante un feeling non perfetto con il tracciato del Buddh International, il Campione del Mondo in carica è riuscito ad aggiudicarsi la terza piazzola di partenza alle spalle di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, mostrando tra l’altro un ritmo interessante con il composto medio. Una condizione importante, attesa dopo le difficoltà di ieri, che gli permetterà quasi certamente di giocarsi la testa della gara con i diretti concorrenti per il campionato.

Appuntamento alle 12.00 in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV per la mini-gara del sabato al Buddh International Circuit, tracciato al debutto assoluto nel mondiale.