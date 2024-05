MotoGP | GP Italia, Bezzecchi: “Non molliamo, Mugello pista davvero speciale”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi arriva al Mugello, la sua pista preferita con l’intenzione di voltare pagina.

Il #72 del VR46 Racing Team non ha ancora il feeling che aveva con la Desmosedici GP 22, la Ducati GP 23 non risalta i suoi punti di forza, ma il “Bez” è determinato a tirare fuori il meglio davanti al pubblico di casa.

Lo scorso anno centrò il secondo posto nella gara Sprint del sabato, ecco cosa ha detto il pilota di riminese, che proverà ad avere una spinta in più dai propri tifosi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Sono sempre felice di correre al Mugello, un posto davvero speciale. La pista è sicuramente una delle mie preferite, forse la mia preferita in assoluto, alcune sequenze di curve sono tra le più spettacolari dell’intero calendario. Poi c’è l’atmosfera: l’aria di casa, il tifo e tutti gli appassionati che animano le colline intorno al circuito per i tre giorni di gara. Arriviamo da un GP non facile, continueremo a lavorare sugli aspetti che ci hanno un po’ messo in crisi a Barcellona, non molliamo e speriamo di fare un gran weekend proprio davanti al nostro pubblico. Avrò anche un casco speciale, è bellissimo e non vedo l’ora di farvelo vedere sabato.”

5/5 - (15 votes)