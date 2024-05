MotoGP | GP Mugello, Di Giannantonio: “Pista fantastica, atmosfera magica”

MotoGP GP Italia Mugello Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio non vede l’ora di scendere in pista al Mugello, per la gara di casa, il Gran Premio d’Italia.

La settima tappa della MotoGP 2024 si disputerà sullo splendido tracciato toscano, che il pilota romano ha definito “Fantastico” e con un atmosfera dei tifosi “Magica” e dove proverà a fare bene davanti ai propri fans.

“Diggia” è reduce dalla prima Top Five ottenuta a Barcellona con la squadra di Valentino Rossi e proverà a regalarsi un weekend da sogno. Ecco cosa ha detto il #49 del VR46 Racing Team.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Se penso al Mugello ho sempre gli occhi a cuoricino: è una pista fantastica e l’atmosfera dei tifosi è magica, sia quelli sugli spalti che quelli che animano le colline intorno al circuito durante tutti e tre i giorni. Spero ci sia tanta gente, tanto giallo, ci serve tutto il loro supporto. Siamo vicini, arriviamo dalla prima Top5 con la squadra, siamo costanti e questo è un aspetto importantissimo. Ho voglia di fare bene, non ci manca molto per lottare lì davanti.”

