MotoGP | GP Germania, Bagnaia: “Tracciato molto particolare”

GP Germania Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia arriva al Sachsenring dopo il terzo posto di Assen, che però non lo ha soddisfatto appieno.

Il tre volte iridato della Ducati è ancora alla ricerca del giusto feeling con la nuova Desmosedici GP 25, che soprattutto all’avantreno non gli da la stessa fiducia che aveva quando guidava la GP 24.

Un piccolo step è stato fatto e al Sachsenring, tracciato particolare perchè molto corto e con curve quasi tutte a sinistra (delle 13 solo 3 a destra, ndr) cercherà di tornare protagonista. Lo scorso anno vinse la gara davanti ai fratelli Marquez, con Marc secondo ed Alex terzo.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia GP Germania MotoGP 2025

“Ad Assen abbiamo fatto altri step in avanti sia in qualifica che nella gara lunga. Nella Sprint ho fatto un po’ più di fatica ma anche in questa occasione, come al Mugello, sono partito molto forte e ho fatto una buona prima parte di gara. Poi in bagarre, ho iniziato a perdere confidenza sull’avantreno e ho dovuto alzare il ritmo. Questo del Sachsenring è un tracciato molto molto particolare, capiamo dove possiamo essere rispetto ai più veloci.”

