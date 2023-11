MotoGP | Martin in marcatura di Bagnaia: il finale delle pre-qualifiche a Valencia [VIDEO]

MotoGP GP Valencia – Marcatura estrema di Jorge Martin su Pecco Bagnaia nelle pre-qualifiche del prossimo Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo, sul finale della sessione pomeridiana – valevole per il passaggio diretto in Q2 – si è messo in scia alla Ducati del rivale, anche se quest’ultimo non poteva contare su un passo “competitivo” a causa di un set-up ancora non ideale.

Una situazione nata con il solo obiettivo di mettere pressione sul rivale in un momento delicato del fine settimana. Martin, ricordiamo, ha chiuso la giornata odierna con il secondo crono, mentre Pecco si è dovuto accontentare della 15° piazza. Appuntamento a domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche e della Sprint al Ricardo Tormo di Valencia.