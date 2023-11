MotoGP | Gp Valencia Day 1, Bagnaia: “Martin? Sono tre gare che mi segue”

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia non ha vissuto un gran venerdì a Valencia e domani sarà costretto a passare dalla Q1 per trovare l’accesso alla fase finale delle qualifiche.

Il #1 della Ducati è stato sempre in difficoltà all’anteriore, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana e il fatto che Jorge Martin lo abbia marcato stretto come fece Gentile con Maradona nel Mondiale di calcio 1982 non lo ha particolarmente innervosito. Ecco cosa ha detto il Campione in carica.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Mi aspettavo di non essere in Q2 visto quanto abbiamo faticato. Sia stamattina che oggi pomeriggio siamo stati in difficoltà. Solitamente riusciamo a finire il lavoro entro il venerdì, ma oggi non ce l’abbiamo fatta. Fortunatamente abbiamo già visto i dati, perdo praticamente tutto in tre curve, sappiamo come migliorare e c’è il tempo per farlo. Non ho molto feeling con l’anteriore, perdo molto tempo in ingresso di curva, alla 1, alla 2 e alla 6, in quelle tre perdo mezzo secondo.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia marcatura Jorge Martin Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Sono tre gare che Martin si comporta così, si attacca, ma alla fine penso che sia giusto che provi a fare qualcosa. Credo però che farebbe meglio a pensare a lui, anche perchè dovrebbe vincere entrambe le gare e al momento non è il più veloce. Il suo comportamento non mi ha innervosito, sono tre gare che fa così, poi non ero competitivo oggi.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Q1 Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Sarà sicuramente una Q1 difficile, faremo il massimo, sono sicuro che come sempre riusciremo a risolvere i problemi che ci hanno rallentato. Non siamo obbligati a vincere il Mondiale sabato (Sprint Race). In Q1 ci sono tre Ducati (Marini, Alex Marquez ed Enea, ndr) chiederò loro di chiudere il gas (ride, ndr), ma non c’è bisogno di fare giochi di squadra, non mi piace. Se fossi stato già in Q2 avrei passato una serata più tranquilla, ma non cambia le cose”

