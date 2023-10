MotoGP | Martin “fionda” al via: la partenza del GP Indonesia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia partenza – Vi riportiamo la splendida partenza di Jorge Martin nell’ultimo Gran Premio d’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP.

Lo spagnolo della Ducati Pramac, scattato dalla sesta posizione, è riuscito a uscire a fionda dalla propria piazzola di partenza, aspetto che gli ha permesso di completare la prima curva al comando della corsa.

Alle sue spalle Maverick Vinales e Fabio Quartararo, i quali si sono riusciti a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica. Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.