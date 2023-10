MotoGP | Gp Indonesia Gara, Di Giannantonio: “Weekend pazzesco”

MotoGP GP Indonesia Ducati Gresini – Fantastico quarto posto per Fabio Di Giannantonio al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio dell’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota romano del Team Gresini, che non ha ancora un posto per la prossima stagione, ha corso una bellissima gara chiudendo ai piedi del podio dopo una rimonta pazzesca dalla 16esima alla 4^ posizione.

Nonostante una brutta partenza il #49 della Ducati è riuscito a recuperare terreno e grazie anche a qualche caduta ha portato a casa un grandissimo quarto posto.

Queste prestazioni dovrebbero aiutarlo a trovare una sistemazione in ottica 2024, che potrebbe essere in Aprilia o in Honda.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Weekend pazzesco. Bellissimo perché siamo stati sempre veloci e abbiamo fatto una gara da paura. La partenza è andata peggio di quanto mi aspettassi e abbiamo perso tante posizioni. Sapevo di avere un buon passo e un gran feeling con la moto e ho pensato solo a guidare bene, con una gara lunghissima davanti. Mi sono concentrato ed ero velocissimo, sono riuscito a passarli praticamente tutti fino a che mi sono ritrovato quarto senza saperlo. È stata un’evoluzione continua tutto il fine settimana e anche questa gara ho guidato ancora meglio: vorrei sottolineare il lavoro fatto dal mio capo tecnico e dal mio telemetrico e ovviamente tutti i ragazzi del box perché la moto era perfetta!”