MotoGP | Marini, contatto con Binder e ritiro nel GP Indonesia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Marini Binder – E’ durata solo pochi metri la domenica di gara di Luca Marini a Mandalika, teatro dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP. L’italiano della VR46 è infatti incappato in un contatto con Brad Binder che l’ha portato alla caduta, privandogli delle chance importanti in un week-end dove sembrava potersi giocare le posizioni sul podio, considerando anche il ritmo espresso nella Sprint di ieri.

Binder, per la manovra, è stato penalizzato con un long lap penality, mentre vano si è rivelato il tentativo di rialzare la moto da parte del portacolori della VR46, tra l’altro dolorante ad una scapola. Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.