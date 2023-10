MotoGP | Martin cade in Indonesia, l’analisi dell’errore allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia caduta Martin – Al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Indonesia, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP, Mauro Sanchini ha analizzato la caduta di Jorge Martin a Mandalika, precisando come lo scivolone sia stato provocato dalla chiusura improvvisa dell’anteriore della propria GP-23.

Lo spagnolo, probabilmente entrato in curva 11 con qualche chilometro orario di troppo (Martin stava tenendo un ritmo inavvicinabile per tutti), ha perso improvvisamente grip all’anteriore, finendo senza possibilità di recupero sulla via di fuga esterna del tracciato. Un errore grossolano, così come l’ha definito lo stesso portacolori della Pramac al termine della corsa, che lo ha privato non solo di punti importanti per il campionato, ma anche di un colpo abbastanza pesante alle speranze di rimonta da parte di Pecco Bagnaia, poi vincitore del GP e adesso di nuovo leader della classifica con 18 punti di vantaggio proprio sul rivale.

Appuntamento tra soli sette giorni nel tecnico e selettivo impianto di Phillip Island per la seconda tappa di questo tris di gare in Asia che comprenderà alla fine del mese anche la Thailandia.