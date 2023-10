MotoGP | Gp Indonesia Gara, Marini: “Sono molto dispiaciuto per la caduta”

MotoGP GP India Mooney VR46 – Luca Marini non ha completato il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023.

Domenica sfortunata per Luca, al rientro alle competizioni dopo l’intervento. Ieri aveva firmato la pole position e la P2 nella Sprint. Quarto alla prima curva, è vittima di una caduta nel corso del secondo giro e poi costretto al ritiro alla quarta tornata. Rimane ottavo in Campionato con 144 punti.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono molto dispiaciuto per la caduta, molto simile a quella di Le Mans. Ho lo stesso dolore al pollice, non ho potuto fare nulla per evitare il contatto, ho solo sentito una gran botta da dietro, tutto molto veloce. In ogni caso la clavicola è salva e anche questo è da considerare. Brad (Binder ndr) è venuto nel mio ufficio, abbiamo parlato, mi ha spiegato cosa è successo sulla sua moto e ci siamo chiariti. A questo punto, direi che quello che mi lascia più l’amaro in bocca è la partenza. Ho perso tanto e, quando Jorge mi ha superato, mi sono ritrovato non nella posizione migliore e ho dovuto chiudere il gas. Ho perso posizioni, ma sapevo di essere veloce. Nel complesso un buon weekend, vediamo quale sarà la mia condizione fisica a Phillip Island, una pista che adoro.”