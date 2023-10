MotoGP | Gp Indonesia Gara: Martin esagera e cade mentre era in testa, Bagnaia vince e torna leader

MotoGP Gp Indonesia Gara – Jorge Martin ricorderà a lungo il Gran Premio dell’Indonesia classe MotoGP, gara buttata a 15 giri dal termine mentre era saldamente in testa dopo aver perso l’anteriore della sua Ducati.

Uno zero pesante in ottica Campionato, proprio ieri dopo la Sprint Race il pilota Pramac Racing era diventato il nuovo leader della classifica iridata, gioia che è durata poche ore.

Ad approfittarne dopo una grande partenza e bei sorpassi è stato Pecco Bagnaia, che torna a vincere una gara, cosa che non gli accadeva dal Gran Premio d’Austria, una vittoria che lo riporta in testa al Mondiale con 18 punti di vantaggio su Martin.

Il sorpasso decisivo su Maverick Vinales, oggi secondo con la sua Aprilia, è avvenuto ad otto giri dalla fine, da lì il #1 ha pensato a difendere la posizione per dare un “colpo” (positivo) anche al suo morale. Per Bagnaia si tratta del sesto successo della stagione, 17esimo in Top Class, 27esimo in carriera.

Sul terzo gradino del podio (31esimo in Top Class, ndr) è salito uno strepitoso Fabio Quartararo che con una Yamaha non all’altezza della concorrenza ha tirato fuori gli artigli chiudendo vicinissimo ai primi, meno di mezzo secondo.

Ottima anche la gara di Fabio Di Giannantonio, quarto al traguardo con la Ducati del Team Gresini, quella Ducati che lascerà a Marc Marquez, con quest’ultimo scivolato così come il suo team-mate Joan Mir.

Il pilota romano sta dimostrando di meritare la MotoGP, nulla è ancora perso e queste prestazioni lo aiuteranno sicuramente. Stoico Marco Bezzecchi, che a una settimana esatta dall’operazione alla clavicola destra ha chiuso quinto, un risultato eclatante dopo 27 giri.

Sesto al traguardo Brad Binder, che ha ricevuto due long-lap penalty, il primo per un contatto con Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) caduto e il secondo per aver mandato nella ghiaia (senza farlo cadere) Miguel Oliveira.

In Top Ten anche Jack Miller (KTM), Enea Bastianini (Ducati Factory), Alex Rins (Honda LCR) e Aleix Espargarò (Aprilia).

A punti anche Takaaki Nakagami (Honda LCR), Miguel Oliveira (Aprilia RNF), Raul Fernandez (Aprilia RNF) e Franco Morbidelli che si è prima ritirato ed è poi tornati in pista e che porta a casa un punticino grazie alle cadute di Zarco, Martin, Mir, Augusto Fernandez, Marc Marquez, Luca Marini e Pol Espargarò.

In Campionato come detto Bagnaia torna in testa con 346 punti, 18 di vantaggio su Martin e 63 su Bezzecchi.

