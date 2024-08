MotoGP | Marquez su caduta Bulega al WDW: “E’ stato un mio errore”

WDW 2024 Race of Champions – Durante la conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna, si è parlato anche di World Ducati Week.

Marc Marquez, balzato alle cronache del WDW anche per il contatto con Nicolò Bulega (con quest’ultimo a terra mentre era terzo all’ultima curva dell’ultimo giro della Race of Champions, ndr), ha ammesso il proprio errore, cosa che non aveva fatto al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ecco le parole dell’otto volte iridato.

Dichiarazioni Marc Marquez Ammissione Colpa Caduta Bulega WDW 2024

“Ho provato a fare una cosa che faccio in MotoGP ma in quel momento ero su una stradale e non sono riuscito a fermarla bene, purtroppo è andata così. E’ stato un errore da parte mia.”

Ricordiamo che la gara è stata vinta da Pecco Bagnaia davanti ad un ottimo Andrea Iannone e appunto a Marc Marquez. Qui il report completo.

4.4/5 - (7 votes)