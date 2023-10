MotoGP | Marquez spiega a Sky la scelta di approdare nel team Ducati Gresini [VIDEO]

MotoGP Marc Marquez Ducati Gresini – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky Sport MotoGP HD, Marc Marquez ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad intraprendere una nuova sfida con il team Ducati Gresini, precisando come l’obiettivo per il futuro sarà quello di tornare a divertirsi in sella ad una MotoGP.

Dopo le difficoltà delle ultime stagioni, dovute sia ad una condizione fisica ballerina e sia ad una Honda ben lontana dalla competitività di un tempo, lo spagnolo ha scelto di aprire un nuovo capitolo della propria carriera, concedendosi un’esperienza con una moto firmata dalla Casa di Borgo Panigale, anche se nella specifica GP23. Una sfida diversa che lo spagnolo vuole vincere per tornare ai livelli di competitività di un tempo.