MotoGP | GP Indonesia 2023: la conferenza stampa in DIRETTA (foto e video)

Conferenza Stampa MotoGP Indonesia – Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con la conferenza stampa del Gran Premio d’Indonesia. A partire dalle 11:00 ascolteremo le dichiarazioni dei piloti presenti. La press sarà divisa in due parti, alla prima parteciperanno: Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez che ha appena annunciato il suo passaggio con il team Gresini a partire dal 2024.

Nella seconda parte della conferenza, ascolteremo le dichiarazioni di: Alex Marquez, Enea Bastianini che ritorna dopo l’infortunio a Barcellona, Pedro Acosta e Augusto Fernandez che completano la line up del team KTM GASGAS per il 2024.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP INDONESIA A PARTIRE DALLE 11:00

11:21 Reazioni Bagnaia e Martin su Marquez in Ducati

Martin: “Sarà una grande sfida per noi e per lui, cambiare moto non è semplice ma parliamo di una grande moto. E’ l’unico modo che abbiamo per confrontarci con lui che è il più forte nella storia. Penso che sarà in lotta per il campionato”

Bagnaia: “Tre qyattro mesi fa era incredibile ma nell’ultimo periodo era chiaro quale fosse la direzione. Per noi e per lo sport è positivo, Marc troverà la migliore base sulla nostra moto, si troverà a suo agio e non ci vorrà troppo tempo per andare meglio rispetto alla situazione attuale, sarà bello condividere i dati con lui ma sarà una bella competizione. Il suo primo approccio sarà a Valencia, dovrà provare varie cose. Per me lui sarà già davanti”

11:10 Marc Marquez: “Decisione difficile, interrompere un rapporto di 11 anni, è stato estremamente difficile. La settimana scorsa è stata molto dura a livello emotivo perché è una seconda famiglia ma a volte devi uscire dalla tua comfort zone. Negli ultimi quattro anni ho sofferto tanto, non mi sto divertendo e avevo bisogno di un cambiamento, altrimenti non avrebbe senso continuare la mia carriera. Il team Gresini è un’ottima famiglia, mio fratello ne fa parte e sarà una grande sfida. Sarà un grosso cambiamento in tutti gli aspetti, voglio tornare a sorridere sotto il casco. Non importa se hai vinto tanti titoli, devi lottare nel presente, avevo varie opzioni, quelli che mi hanno aspettato solo quelli del team Gresini. Martedì scorso ho deciso e ho chiamato in Giappone. Un costruttore ha tempo, un pilota no perché è tempo meno nella tua carriera. Voglio concludere al meglio la mia stagione con Honda. Non so chi verrà con me nel team perché abbiamo iniziato a parlare mercoledì con Gresini. Porterò un meccanico ma non posso stravolgere Honda e Gresini”

11:08 Martin: “Sarà un campionato di sei gare, la mia mentalità sarà la stessa, cercheremo di vincere. Il mio obiettivo a inizio stagione era stare nei primi tre e questo è stato raggiunto. L’anno scorso con le condizioni difficili ero competitivo, ho mancato la pole position, in termini di passo non è stata la mia gara migliore ma penso che quest’anno potrò dire la mia”

11:06 Bagnaia: “Mi sento bene, credo che abbiamo tre gare consecutive buone per noi, mi piacciono i tracciati. Penso che possiamo fare qualcosa di buono, in Giappone abbiamo trovato il nostro feeling poi la domenica è stata diversa ma sento che abbiamo trovato il nostro potenziale. Credo che questa pista si addica molto al mio stile di guida. Quest’anno le gomme sono migliori per me e sarà interessante, la lotta sarà intensa”

11:00 Inizia la conferenza stampa!