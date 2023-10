MotoGP | Marquez in Gresini per andare a caccia del titolo mondiale [VIDEO]

MotoGP GP Australia Gresini Marquez – Intervistato da Sandro Donato Grosso durante la mattinata australiana, Michele Masini – direttore sportivo del team Gresini – ha parlato dell’arrivo in squadra di Marc Marquez, precisando come lo spagnolo, nonostante tutte le attenuati nel caso (sarà importante lavorare bene fin dai primi test per adattarsi alla moto e alla squadra), potrà ambire alla conquista del titolo mondiale già nel 2024.

Secondo il Manager italiano, l’iberico è un pilota con un talento a 360°, aspetto che ovviamente lo aiuterà a comprendere fin dal subito le dinamiche della squadra e i punti di forza, nonché quelli deboli, della Ducati. Non è mancato inoltre un riferimento a Fabio Di Giannantonio, il quale è ancora in cerca di una sella per il 2024. Masini, proprio in tal senso, ha auspicato un finale di stagione mi crescendo, così da chiudere nel migliore dei modi un’esperienza che ha visto il pilota romano migliorare di gara in gara fino al quarto posto ottenuto in Indonesia.

Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di libere prima della gara vera e propria a Phillip Island, la quale è stata anticipata a domani – in sostituzione della Sprint – per via delle condizioni meteorologiche avverse attese per domenica.