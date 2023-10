MotoGP | Gp Australia Day 1, Di Giannantonio: “Q2 e obiettivo raggiunto”

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio così come accaduto in Indonesia ha centrato l’accesso in Q2 in quel di Phillip Island, teatro della 16esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota romano del Team Gresini ha portato la sua Ducati in settima posizione, centrando l’accesso diretto in Q2. “Diggia” (ancora alla ricerca di una sella per la prossima stagione visto che il suo posto sarà preso da Marc Marquez, ndr) è stato stabilmente tra i più veloci. Ecco cosa ha raccontato a fine giornata.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Bellissima giornata su un tracciato pazzesco che mi fa impazzire. Quando giro mi gaso. Questa mattina mi aspettavo qualcosa meglio in sella alla moto, ma il potenziale era chiaro visto che con le gomme usate andavamo forte. Nel pomeriggio abbiamo messo insieme tutti i puntini e siamo riusciti ad essere performanti con tutte le gomme. Q2 e obiettivo raggiunto.”