MotoGP | Marquez, festa storica e unica: nel 2026 la sfida in famiglia

Festa Fratelli Marquez Cervera MotoGP 2025 – Cervera si è svegliata vestita a festa, trasformata in un palcoscenico Mondiale per celebrare i suoi due figli più illustri Alex e Marc Marquez, vice-campione e campione del Mondo della MotoGP 2025.

Ogni angolo della città era tappezzato di soli due numeri, il 93 e il 73. Lo slogan, in inglese, parlava chiaro: “Back 2 Back, Marquez Brothers making history”

Per Marc un ritorno in vetta, nono Titolo iridato, che dopo l’infortunio del 2020 sembrava un sogno irraggiungibile, per Alex il gradino d’onore dopo una stagione strepitosa.

Come riporta AS.com la prima tappa è stata a “La Paería”, nel municipio, a riceverli il sindaco Jan Pomés, compagna di classe di Alex. “Ci consideriamo la capitale mondiale dello sport e questo è grazie a te. Speriamo di ricevere molte altre accoglienze e congratulazioni. È un giorno per brillare, per far brillare la superazione di questi due fratelli. Siamo molto orgogliosi di te,” ha detto. Insieme a loro, Agustí Jiménez, del Consiglio Provinciale di Lleida, Berni Álvarez, Ministro degli Sport della Generalitat de Catalunya.

La cerimonia istituzionale alla Paeria, alla presenza della ministra Pilar Alegría con quest’ultima che ha lodato Marc per la sua straordinaria capacità di tornare al vertice e ha incoraggiato Alex a continuare a sfidare il fratello.

La festa è esplosa nella piazza principale, gremita di tifosi provenienti da tutta la Spagna, dall’Europa e persino dall’Australia. Marc ha ricordato i quattro anni difficili vissuti lontano dalla gloria: “In questo periodo di oscurità mi avete sostenuto, ed è grazie a voi se oggi possiamo celebrare insieme.”

Back home as 2025 #MotoGP World Champ and runner-up! 🏡 Today, @marcmarquez93 and @alexmarquez73 have celebrated their historic feat in their hometown! 🤩 pic.twitter.com/oyELwiBhP1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2025

Il corteo di oltre duecento moto ha poi attraversato la città, guidato da Alex, fino alla Plaça de la Magdalena de Montclar, dove il fratello minore ha infiammato il pubblico con un “showrun” sulla Ducati, ancora convalescente, non ha potuto salire in sella, ma ha condiviso dal palco l’emozione di una giornata che resterà nella memoria collettiva.

In conferenza stampa, Marc ha definito la stagione “storica e irripetibile”, mentre Alex ha preferito il termine “unica”: “Dopo sei anni di problemi, tornare entrambi in forma è qualcosa che va oltre la storia”. La rivalità tra i due, lungi dal dividerli, li ha resi più uniti che mai.

Marc ha riflettuto sul suo percorso: “Ho perso tre anni di carriera, ma ho guadagnato sei di maturità personale. La passione resta intatta”. E ha rilanciato: “Alex può essere campione già il prossimo anno. È stato l’unico a togliermi il primato in questa stagione, ha tutto per riuscirci“.

La celebrazione si è conclusa con omaggi e messaggi video da icone dello sport come Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Andrés Iniesta e Alexia Putellas, che hanno emozionato Marc. Una grande foto di famiglia e le ultime parole dei fratelli hanno chiuso quattro ore di festa che Cervera difficilmente dimenticherà.

Foto: Ministerio de Educación, FP y Deportes Cervera

