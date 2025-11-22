MotoGP | Carmelo Ezpeleta apre ad una gara su un circuito cittadino
Il CEO di Dorna è a Las Vegas per prendere parte a un incontro con Liberty Media
MotoGP – Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, la società che gestisce il Mondiale di MotoGP, ha fatto tappa al Gran Premio di Las Vegas Formula 1 per incontrare i vertici di Liberty Media, il colosso statunitense che pochi mesi fa ha acquisito l’84% dei diritti della classe regina del motociclismo.
Sabato, Ezpeleta ha assistito alle qualifiche della Formula 1 e ha rilasciato una breve intervista a DAZN Spagna. Nel suo intervento, il CEO ha sottolineato l’impatto spettacolare che Liberty Media è riuscita a costruire attorno alla F1, citando proprio l’evento di Las Vegas come esempio emblematico.
Secondo Ezpeleta, la stessa visione e capacità organizzativa degli americani potrebbe rappresentare un’opportunità decisiva per elevare il prodotto MotoGP e renderlo ancora più attrattivo a livello globale.
Rispondendo ad una domanda del giornalista a Tomas Slafer sulla possibilità di avere un GP cittadino anche nella MotoGP, no ha chiuso le “porte” ed ha anzi rilanciato: “C’è qualche circuito urbano della Formula 1 che potremmo utilizzare.”
Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta Possibile GP Cittadino MotoGp
“Non abbiamo problemi a correre in circuiti cittadini o meno, l’unica cosa che ci serve sono le vie di fuga – ha detto Ezpeleta a Dazn Spagna così come riportato da Mundo Deportivo – Qui a Las Vegas è difficile averle, ma ci sono alcuni circuiti cittadini della F1 che potremmo utilizzare. La sicurezza è il tema numero uno. Dal 1992 il nostro impegno è stato migliorare la sicurezza e lo abbiamo raggiunto. Non abbasseremo mai la guardia.”
Ezpeleta ha citato come esempio Mandalika, tracciato indonesiano considerato semi-cittadino, per dimostrare che un circuito cittadino con adeguate vie di fuga potrebbe essere compatibile con la MotoGP. Non è chiaro se il riferimento sia a piste come Melbourne o Montréal, o ad altri layout semi-cittadino situati fuori dai centri cittadini.
Su Liberty Media ha aggiunto: “Questo luogo è un esempio di ciò che Liberty Media può fare. Non con noi, perché purtroppo qui non possiamo correre, ma il modo in cui loro interpretano lo spettacolo attorno alle gare è impressionante. Sono persone che sanno molto di show e credo che con il loro aiuto il nostro sport, già fantastico, sarà ancora migliore.”
