MotoGP | Test Valencia, Moreira: “Top Class altro Mondo” [VIDEO]

Test Valencia Honda LCR MotoGP 2026 – Diogo Moreira ha vissuto una settimana da sogno: domenica 16 novembre ha conquistato il titolo iridato Moto2 con la Kalex del Team Italtrans, coronando una stagione da protagonista assoluto.

Appena due giorni dopo, martedì 18 novembre, il giovane brasiliano ha compiuto il grande salto debuttando in MotoGP sulla Honda del Team LCR.

Un passaggio che segna l’inizio di una nuova avventura nella massima categoria, dove ha già assaggiato la potenza e le emozioni di una moto che rappresenta come da lui sottolineato “un altro mondo” rispetto alla classe intermedia. Queste le parole del brasiliano ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Diogo Moreira Test Valencia LCR Honda MotoGP 2025

“Sono contentissimo, abbiamo fatto un bel primo giorno in MotoGP. Sono davvero felice del Team, mi hanno aiutato molto a conoscere la moto. Dobbiamo imparare, fare più giri in pista e lavorare sui tempi. Però per essere il primo giorno è andata abbastanza bene. Alla fine abbiamo usato l’abbassatore, la moto ha un pickup diverso e una frenata diversa, sono soddisfatto. È un altro mondo la MotoGP: più potente, più velocità sul rettilineo… bellissimo. Il primo giro in MotoGP è sempre speciale. È stata una giornata molto buona.”





