MotoGP | Marquez e la crisi Honda: il commento di Guido Meda [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Honda HRC – Intervenuto a Paddock Live al termine della Sprint Race valida per il Gran Premio d’Olanda, settima prova del mondiale 2023 di MotoGP, Guido Meda ha analizzato le difficoltà tecniche che sta affrontando il binomio Marc Marquez-Honda, precisando come il week-end di Assen – probabilmente – stia regalando a tifosi e appassionati una situazione estremamente complessa e districata.

Le cadute dello spagnolo nelle ultime settimane, dettate soprattutto dalle noie della moto (giudicata troppo “infima” e nervosa) hanno infatti portato quest’ultimo a non “spingere”, ponendo il costruttore giapponese in una condizione di assoluta incompetitività nel confronto con i rivali. Una “guerra” fredda che rischia di complicare e non poco non solo questa stagione, ma anche il proseguo del rapporto nel prossimo futuro.