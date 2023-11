MotoGP | Bastianini ringrazia Bagnaia dopo la vittoria di Sepang [VIDEO]

MotoGP Sepang Bastianini Bagnaia – Parole di apprezzamento tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia al termine dell’ultimo Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Intervistato da Sky Sport MotoGP HD, Pecco ha evidenziato le tante difficoltà affrontate dalla “Bestia” nel corso di questa stagione, precisando come la vittoria di questa mattina a Sepang sia stata non solo la giusta ricompensa per i tanti sforzi dell’ultimo periodo, ma anche la risposta perfetta alle tante voci di mercato delle ultime settimane.

Parole importanti che Bastianini ha apprezzato, sottolineando anch’esso quanto l’ottimo rapporto instaurato con Bagnaia lo abbia aiutato a trovare la giusta via dopo le difficoltà di questo campionato. Bastianini, ricordiamo, ha conquistato a Sepang la prima vittoria con i colori ufficiali della Ducati, mentre Bagnaia ha ottenuto un ottimo terzo posto davanti ad Jorge Martin. Un piazzamento importante che gli ha permesso di guadagnare delle lunghezze in classifica in vista del rush finale del campionato che comprenderà Losail e Valencia.