MotoGP | Gp Indonesia Gara, Bezzecchi: “Sono contentissimo del weekend in generale, non ci speravo”

MotoGP GP Indonesia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023, in quinta posizione.

Al via in sella alla Ducati Desmosedici GP e non perfetto alla partenza, Marco è in P13 alla fine del primo giro. Capace di imporre un ottimo ritmo risale la classifica fino alla Top5 e centra un altro solido risultato dopo il terzo posto di ieri nella Sprint. Con i punti di oggi conferma la terza piazza nella generale (283 punti – P2 nella classifica Team 427 punti ndr).

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Sono contentissimo del weekend in generale, non ci speravo: ieri il podio e oggi la P5. La spalla mi fa male, anche i muscoli e soprattutto il collo, ma ho dato tutto. Ogni giro, vedevo i ragazzi della mia squadra sul muro ad incitarmi, prima di partire ho chiesto tutte le loro energie positive e hanno fatto da matti. Adesso dobbiamo rimanere calmi, sfruttare al massimo questi giorni tra qui e l’Australia per lavorare con il nostro fisioterapista. Oggi il podio non era lontano, ma questo piazzamento è comunque di valore. Il sorpasso su Brad (Binder ndr) all’ultimo giro mi ha dato davvero gusto. Sono stato molto conservativo all’inizio, forse troppo, e ho preso molte sportellate. Poi nel finale non sono riuscito ad essere sempre costante, facevo un giro molto veloce, poi magari due più lenti per riprendere fiato. Il tracciato di Phillip Island è molto meno fisico, non ci sono staccate impegnative, il punto dove soffro di più, e sicuramente potrò gestire meglio il weekend.”