MotoGP | Dall’Igna “apre” le porte della Ducati a Marc Marquez

MotoGP Ducati Marc Marquez – Marc Marquez non ha ancora sciolto ufficialmente i dubbi sul suo futuro, ma ogni giorno si aggiunge una casella al puzzle che lo porterebbe in Ducati con il Team Gresini.

L’ultimo in ordine cronologico, ma di estrema importanza, è il pensiero di Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, che intervistato da Antonio Boselli di Sky Sport ha di fatto aperto le “porte” all’otto volte iridato, che proprio ieri in casa della Honda è salito sul podio.

Dichiarazioni igi Dall’Igna, D.G. Ducati Corse su Marc Marquez Team Gresini

“Marc (Marquez) è stato uno dei piloti più forti della storia, quindi il fatto che voglia salire su una Ducati non può che renderci felici. Questa è l’osservazione più importante che posso fare. Ha deciso di lasciare una Honda per salire su una Ducati non ufficiale, quindi sottolinea il fatto che vuole la nostra moto e che non può che essere un piacere. Questo è quello che ho sentito, quindi è chiaro che non c’è ancora nulla di ufficiale. Penso che ci siano molte cose da fare, che ci sia un contratto complicato da rompere (con la Honda, ndr)=, nel caso in cui voglia chiaramente romperlo. Ma mi sembra che le dichiarazioni che ha fatto siano queste, e dal nostro punto di vista è gratificante. Tutto ciò che riguarda l’arrivo è da definire e valorizzare, perché non c’è ancora ufficialità. Ho solo commentato le dichiarazioni che Marc ha fatto sulla nostra moto. Quest’anno rimaniamo concentrati sul Campionato, che ha molto da dire. Poi, senza dubbio, Marc è un pilota difficile da gestire per molte ragioni e c’è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio. Alla fine farà parte del gioco e starà a noi gestirlo.”

