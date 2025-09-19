MotoGP | Lorenzo sul 2015: “La reazione di Valentino fu chiara e mi scioccò”

MotoGP Rossi Vs Marquez – Non si finisce mai di parlare dell’ormai famoso 2015, esattamente Sepang 2015, con il decimo Titolo di Valentino Rossi “sfumato” nella gara successiva a Valencia, con la penalità che lo fece partire dall’ultima posizione.

Le ferite sono ancora aperte e forse non si rimargineranno mai, neanche dieci anni dopo. Valentino Rossi ha dichiarato più volte negli ultimi anni che non perdonerà Marc Marquez, reo di averlo ostacolato intenzionalmente quando avrebbe potuto accelerare facendogli perdere pazienza e decimo Mondiale.

Jorge Lorenzo ha dato la sua versione chiara e decisa di quanto accaduto nel nuovo episodio del programma ‘Decoded’ di ‘DAZN’, dove afferma con convinzione che l’italiano ha perso il controllo cercando di buttarlo fuori, pur riconoscendo che anche Marc “ha cercato di farlo uscire dai gangheri”.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Valentino Rossi Vs Marc Marquez Sepang 2015

“Mi ha scioccato, perché non sei abituato a vedere un pilota che spinge così chiaramente un altro fuori traiettoria” – ha commentato Lorenzo su ‘DAZN’ così come riportato da Mundo Deportivo, rivelando quale è stata la sua prima sensazione dopo aver visto quanto accaduto in pista. Un episodio che lo ha spinto ad abbandonare rapidamente il podio come protesta pubblica contro la mancata sanzione inflitta a Rossi per quell’azione, prima che infine gli venisse assegnata una penalità sulla griglia di partenza per l’ultima gara dell’anno, a Valencia – “Non ricordavo di essere uscito dal podio prima del tempo. Ho fatto come un calciatore, che esagera al massimo con i gesti per difendere la propria posizione. Ero arrabbiato per la mancata bandiera nera a Rossi, che mi penalizzava nei punti perché sarei stato leader del campionato. È vero che Márquez ha cercato di innervosirlo e rallentarlo, ma la reazione di Valentino (Rossi) in quella curva è stata evidente. Non ha solo cercato di sorpassarlo, ha cercato di buttarlo fuori pista, o almeno fuori traiettoria. Posso capire che anche Valentino, diciamo, si sia scaldato. Ma fa parte delle gare. È successo molte volte che le battaglie siano dure e sia difficile gestire le emozioni.”

