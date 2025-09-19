MotoGP | Ducati Factory dal 2026 per il Gresini Racing

Gresini Racing Ducati – Alex Marquez correrà nel 2026 in sella ad una Ducati Factory nel Gresini Racing.

Il #73, secondo in Campionato, con 16 gare disputate e ben 21 podi all’attivo (11 nelle Sprint Race e 10 nelle gare lunghe, comprese due vittorie a Jerez e Montmeló), rimarrà nella squadra del compianto Fausto ma con la moto ufficiale.

Saranno quindi quattro le Ducati Factory, le due del Team interno e quelle del VR46 Racing Team e appunto del Gresini Racing.

Una “promozione” guadagnata sul campo come sottolineato anche dal Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna.

Dichiarazioni Alex Marquez Ducati Factory Gresini Racing MotoGP 2026

“È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. Il team ha lavorato durante tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per tutta la squadra. È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026. Voglio ringraziare Nadia, il Team, e ovviamente Gigi e Ducati che mi ha fatto sentire importante in ogni momento.”

Dichiarazioni Nadia Padovani Alex Marquez Ducati Factory Gresini Racing MotoGP 2026

“Questa è una notizia di grande importanza per la Gresini Racing. Desidero ringraziare la Ducati e l’ Ing. Dall’Igna per la fiducia riposta in Alex e nel nostro Team. I risultati ottenuti quest’anno, e nelle scorse stagioni, ci hanno portati ad ottenere questo grande traguardo. Siamo felici che Alex, a partire dal prossimo anno possa avere una moto Factory. Come squadra siamo pronti a compiere un ulteriore passo verso l’eccellenza. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Alex Marquez Ducati Factory Gresini Racing MotoGP 2026

“La stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo una serie di valutazioni, Ducati Corse ha deciso di aumentare ancora di più il suo supporto affinché il pilota e tutto il gruppo di lavoro possano continuare a crescere. Alex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e siamo convinti che, con nuovi aggiornamenti, il prossimo anno continueremo a migliorare insieme. Sarà un valore aggiunto per l’intero sistema Ducati.”

