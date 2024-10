MotoGP | Lorenzo su battaglia Bagnaia Vs Martin: “Pecco ha già due Titoli, sarebbe ingiusto vincesse ancora”

MotoGP Ducati – A tre gare dal termine della MotoGP 2024 è lotta tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che deve recuperare 20 punti al madrileno del Pramac Racing.

Della battaglia per il titolo ha parlato anche il cinque volte iridato Jorge Lorenzo, che partecipando al programma “Tot Costa” ha detto che sarebbe “ingiusto” vincesse ancora il #1 della Ducati.

Secondo Lorenzo la velocità tra i due è allo stesso livello e sarebbe ingiusto che il piemontese portasse a casa il terzo Titolo contro gli zero di Martin (si parla di Titoli della Top Class). Per Lorenzo, questa potrebbe essere l’unica possibilità per Martin di vincere il titolo (si riferisce al passaggio in Aprilia, ndr).

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Battaglia Bagnaia Vs Martin MotoGP 2024

“La pressione che avrà Martin in queste gare sarà grande perchè Bagnaia è già due volte Campione del Mondo e se otterrà questo Mondiale, sarebbe il terzo. In un certo senso per me sarebbe un po’ ingiusto, perché per me Bagnaia e Martin sono molto equilibrati in termini di velocità e a livello di guida e che Bagnaia porti a casa il terzo titolo e Martin zero, per me sarebbe ingiusto.”

Parlando del suo passaggio in Aprilia il maiorchino ha aggiunto: “Penso che Martin abbia avuto la sfortuna che le alternative per Ducati fossero lui e Marquez. Con qualsiasi altro pilota, Ducati avrebbe scelto Martin. Ma quando fai scegliere alla Ducati tra Marquez, che ha otto titoli ed è un pilota speciale e Martin, è difficile dire di no a Marquez in rosso.”

