MotoGP | GP Thailandia 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Nella seconda parte invece, la parola passa a: Brad Binder, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

12:10 Bagnaia: “Anni fa avere un vantaggio in campionato valeva di più. Adesso è facile perdere e guadagnare o perdere punti”

12:09 Marquez su lotta Bagnaia e Martin:

“Mi sono trovato in quella situazione e non è mai piacevole. Martin ha un piccolo vantaggio e forse Pecco deve rischiare di più ma è un due volte campione del mondo e sa cosa fare”

Marquez: “Ripetermi qui non sarà facile perché Jorge e Pecco alzeranno tantissimo l’asticella. Farò del mio meglio, le ultime gare sono andate bene e vediamo se riusciamo a lottare anche qui per il podio”

Bagnaia: “L’ambizione è recuperare punti ed essere competitivi. Questa pista è meglio per me dal punto di vista della performance. Il nostro potenziale potrebbe essere più alto”

Martin: “Contento di essere ancora in lotta per il Mondiale. Volevo vincere in Australia, qui sarà difficile perché Marc e Pecco saranno molto forti”

12:00 INIZIA LA CONFERENZA!

