MotoGP | Marquez su battaglia Bagnaia Vs Martin: “Pensare al 2015? Farò la mia gara”

MotoGP Lotta Titolo Bagnaia Vs Martin – Marc Marquez ha parlato della lotta al Titolo della MotoGP che vede protagonisti Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Questo weekend è in programma il Gran Premio della Thailandia, terz’ultima tappa della MotoGP 2024 e si parte con Bagnaia che deve recuperare 20 punti a “Martinator”.

Marquez ha detto che non penserà al 2015 (quando venne accusato da Valentino Rossi di fare il gioco del connazionale Jorge Lorenzo, ndr) ma che penserà a fare la sua gara, dando il 100%. Ecco cosa ha detto così come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez su Battaglia Bagnaia Vs Martin MotoGP 2024

“Anche nel 2015, non ero in lotta e teoricamente, mi hanno accusato di togliere punti a qualcuno. Lo sai, non puoi controllare queste cose. Io darò il mio 100%. Pressione? Ho abbastanza esperienza per cercare di gestire bene la situazione. Alla fine, anche se si tratta di lottare per il Mondiale o contro un altro pilota, non cerchi mai di superare qualcuno pensando di colpirlo, cerchi sempre di evitarlo. Come abbiamo visto in Australia, se credo nel mio potenziale e devo essere forte, lo farò. Sto lottando per il terzo posto nel Mondiale, non è il primo, ma per me è importante. Darò il massimo, ovviamente, cercando sempre di stare attento, ma come facciamo tutti noi piloti nelle diverse situazioni. Non vuoi mai far cadere qualcuno, ma a volte non puoi controllarlo.”

Marquez sulla possibilità di essere “giudice” del Titolo ha aggiunto: “Non mi piacerebbe entrare all’ultima curva con uno dei due, ma, alla fine, dobbiamo guardare alla nostra gara e dare il 100%. Trucchi nell’ultima curva? Penso che più di uno, o entrambi quelli che si stanno giocando il Mondiale, sicuramente, stiano guardando gare di altri anni per sapere come affrontare quegli ultimi giri, quelle gare, ma se hai velocità, se sei il più veloce o, alla fine, se ti senti a tuo agio con la moto, tutto è molto più facile e quindi, sembra che tu sia il maestro della strategia, che tu sia il maestro dell’ultima curva, dell’ultimo giro, ma è tutta una questione di velocità. Se non c’è velocità, dimentica tutto questo”.

