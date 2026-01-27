MotoGP | KTM Factory 2026, Binder: “Posso fare un passo avanti”

Red Bull KTM – Brad Binder punta al riscatto dopo un 2025 colmo di difficoltà. Il pilota sudafricano, ha ammesso di essersi allenato molto durante l’inverno per non farsi trovare impreparato e partire fin da subito competitivo.

Dichiarazioni Brad Binder, Presentazione Red Bull KTM Tech3

“È stata una grande off-season. Ho preso un paio di settimane di pausa e ho fatto molta bici, molta pedalata. Non vedo l’ora di ricominciare questa stagione e spero di poter tornare alle prestazioni che so di poter offrire. La MotoGP è dura: se guardi i tempi sul giro e non c’è quasi nulla, ma il modo in cui fa ogni pilota è sempre diverso. Alcuni con i freni, altri con l’acceleratore, altri con stili di guida completamente diversi. L’anno scorso mi sembrava di pensare tutto il tempo in moto, invece di lasciare che la mia naturale abilità prendesse il sopravvento, e questa è una cosa che voglio cambiare per questa stagione. Sono abbastanza sicuro di poter fare un buon passo avanti”

4/5 - (4 votes)