MotoGP | KTM, Pedrosa a Misano con un telaio di nuova generazione [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Tanto lavoro in casa KTM nelle sessioni di attività odierne del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nelle “libere” della mattina e nelle “Prove” del pomeriggio, Daniel Pedrosa – pilota del test team – ha portato in pista un telaio di nuova concezione, utilizzato già in diversi test, che dovrebbe offrire numerosi benefici sul piano del feeling e della performance. Il frutto di un lavoro congiunto all’interno della factory KTM, visto che la soluzione è stata realizzata utilizzando dei materiali interamente studiati e fabbricati in Austria.

Pedrosa, ricordiamo, ha chiuso le “Prove” odierne con il terzo tempo, mostrando un ottimo passo non solo sul giro secco, ma anche nella configurazione gara. Appuntamento a domani, sempre in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per le qualifiche e la Sprint in Emilia Romagna.