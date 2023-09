MotoGP | Gp Misano Day 1, Bezzecchi: “Non mi aspettavo di fare il record”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Inizia alla grande il weekend del Gran Premio di casa per Marco Bezzecchi, autore del nuovo record della pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota del Ducati Mooney VR46 Racing Team nel turno pomeridiano, l’unico valevole per l’accesso diretto in Q2 è sceso fino a 1:30.846, crono che gli ha regalato la vetta della classifica. Ecco cosa ha detto il “Bez” che ricordiamo è ancora dolorante alla mano sinistra dopo la caduta di Barcellona.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Sono contento, è stata una bella giornata, la mano non fa troppo male nel time-attack, sono solo tre giri, sono più preoccupato per la gara Sprint e per la gara di domenica. Questo è un circuito che normalmente ha molto grip e siamo tornati alla normalità dopo Barcellona. I ragazzi sono stati bravissimi perchè la moto andava molto bene. Nel pomeriggio abbiamo migliorato la frenata in due/tre punti dove facevo fatica, sono contento. Non mi aspettavo di fare il record della pista, al terzo giro la gomma andava ancora bene, ho spinto ed è andata bene. Oggi però conta poco, le cose importanti vanno fatte sabato e domenica. Sul passo non sono messo male, ma non ho fatto un vero e proprio long-run per non stressare troppo la mano.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi su Dani Pedrosa Day 1 GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Sappiamo che Pedrosa è un Campione, è sempre andato velocissimo e poi qui hanno fatto anche i test. Non sono sorpreso dalla sua performance, è sempre stato velocissimo qui. Sarà della partita, spero di riuscire a stargli davanti questa volta.”