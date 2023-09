MotoGP | Ducati, l’analisi di Sanchini sul nuovo abbassatore a Misano [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini – Durante le “Prove” di questo pomeriggio, Mauro Sanchini – tramite l’ausilio dello Sky Sport Tech – ha analizzato il nuovo abbassatole che Ducati utilizza da due gare a questa parte, precisando come la Casa di Borgo Panigale sia riuscita a compiere uno step “supplementare” rispetto a quanto avveniva già con la vecchia specifica. Una soluzione utile soprattutto in partenza che Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno sapientemente utilizzato nelle ultime prove di questo campionato. Prossimo appuntamento domani, sempre in diretta su Sky Sport MotoGP HD, per le qualifiche e la Sprint di questo round mondiale in Emilia Romagna.