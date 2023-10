MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Quartararo: “Oggi ho commesso due o tre errori”

MotoGP GP Thailandia 2023 Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in undicesima posizione.

Il pilota della Yamaha, ha fatto un buon giro nelle qualifiche Gran Premio della Thailandia, registrando un tempo di 1’29.7 che lo aveva pienamente soddisfatto. Tuttavia, nonostante le prestazioni impressionanti in solitaria, si è trovato in P10 nella griglia di partenza, un posizionamento che lo ha messo in una posizione difficile per la gara. Quartararo ha rivelato le sfide che ha affrontato nel corso della giornata, spiegando come sia stato più veloce quando guidava da solo, ma abbia faticato a tenere il passo e sorpassare quando era in mezzo al gruppo. Con la gara principale in programma per domani, il pilota francese rimane determinato a spingere al massimo e a imparare dagli errori commessi durante la giornata di sabato. Quartararo sottolinea l’importanza di trovare il limite, preparandosi al meglio per il confronto decisivo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Stamattina ho fatto un giro fantastico, 1’29.7. Questo era il tempo che mi aspettavo di fare, ma mi sono qualificato in P10, molto indietro in griglia. Questa mattina, guidando da solo, riuscivo a fare un ritmo davvero veloce, ma quando corriamo in gruppo sono più lento e non riesco a sorpassare. Dobbiamo vedere cosa succederà domani in Gara. Naturalmente spingerò al massimo, come ho fatto oggi. Oggi ho commesso due o tre errori che mi sono costati qualche secondo perché stavo spingendo per trovare davvero il limite. Questo è ciò che dovevamo fare oggi per prepararci al domani.”