In evidenza

MotoGP | KTM già in pista con il primo prototipo 850cc [VIDEO]

A scendere in pista a Jerez il collaudatore Pol Espargarò

di Alessio Brunori10 Dicembre, 2025
MotoGP | KTM già in pista con il primo prototipo 850cc [VIDEO] MotoGP | KTM già in pista con il primo prototipo 850cc [VIDEO]

KTM MotoGP Prototipo 850cc – La KTM è stata la prima casa a scendere in pista con il nuovo prototipo con motore 850cc, moto che vedremo in pista dal 2027.

A provarla il tester Pol Espargarò, che è sceso in pista a Jerez con la moto che come da regolamento 2027 oltre al motore ridotto di cilindrata, non ha abbassatori, ha un’aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli.

Lo stesso pilota catalano ha pubblicato sui suoi canali social il video dove si sente un suono già molto diverso da quello a cui siamo abituati per un cambio di era in MotoGP molto atteso.

“Lo senti? Il futuro è appena iniziato. La nostra 850cc è viva, ed è pronta a correre. 2027, KTM,” ha scritto Pol Espargaró sui suoi social network, mostrando un video con il nuovo prototipo mentre percorre il rettilineo del circuito di Jerez.

Il test andaluso arriva in un momento significativo per la casa austriaca che nell’ultimo è stato segnato da una forte crisi finanziaria, che aveva messo in dubbio la sua continuità in MotoGP. Il reparto corse ha invece mantenuto il suo impegno verso il progetto e questo test ne è la prova.

Foto: Youtube NexusPoint

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu
MotoGP

MotoGP | Miller “promuove” Razgatlioglu

Secondo il pilota australiano il suo nuovo team-mate potrà fare bene anche in Top Class
Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Jack Miller ha parlato del suo nuovo team-mate Toprak Razgatlioglu, che a Valencia ha
MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio
In evidenza

MotoGP | Dan Rossomondo lascerà a gennaio

Cambiamento nella leadership della MotoGP, ma al momento non c'è il nome del successore
MotoGP – Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer MotoGP, lascerà il circus del Motomondiale a gennaio 2026. Dal suo arrivo nel

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news