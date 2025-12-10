MotoGP | KTM già in pista con il primo prototipo 850cc [VIDEO]

KTM MotoGP Prototipo 850cc – La KTM è stata la prima casa a scendere in pista con il nuovo prototipo con motore 850cc, moto che vedremo in pista dal 2027.

A provarla il tester Pol Espargarò, che è sceso in pista a Jerez con la moto che come da regolamento 2027 oltre al motore ridotto di cilindrata, non ha abbassatori, ha un’aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli.

Lo stesso pilota catalano ha pubblicato sui suoi canali social il video dove si sente un suono già molto diverso da quello a cui siamo abituati per un cambio di era in MotoGP molto atteso.

“Lo senti? Il futuro è appena iniziato. La nostra 850cc è viva, ed è pronta a correre. 2027, KTM,” ha scritto Pol Espargaró sui suoi social network, mostrando un video con il nuovo prototipo mentre percorre il rettilineo del circuito di Jerez.

Il test andaluso arriva in un momento significativo per la casa austriaca che nell’ultimo è stato segnato da una forte crisi finanziaria, che aveva messo in dubbio la sua continuità in MotoGP. Il reparto corse ha invece mantenuto il suo impegno verso il progetto e questo test ne è la prova.

Foto: Youtube NexusPoint

