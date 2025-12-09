MotoGP | Razgatlioglu: “La differenza più grande è la posizione di guida”

Test Valencia Yamaha MotoGP 2025 – Toprak Razgatlioglu ha parlato per la prima volta della sua prima esperienza in MotoGP, sottolineando come la differenza più grande sia la posizione di guida.

Abituato alle derivate di serie, con cui ha vinto tre Titoli iridati, il pilota turco ha “rotto” il silenzio attraverso i colleghi di Speedweek, dove ha ammesso che il primo giorno di test a Valencia sia stato “strano”.

La Yamaha porterà manubri modificati, leggermente più alti per aiutare Razgatlioglu a sentirsi più a suo agio in sella alla M1.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Test Valencia MotoGP 2025

“All’inizio, tutto era completamente diverso. Non solo la moto, tutto… Tutto il paddock. Ammetto che soprattutto il primo giorno a Valencia è stato strano per tutto quello che lo circondava. La quantità di persone e telecamere mi ha messo un po’ in ansia in quella prima uscita.

La moto è diversa dalla Superbike, ma la differenza più grande è la posizione di guida. Per me questo è molto importante. Abbiamo usato quasi tutto il primo giorno per trovare la mia posizione sulla moto. La sensazione con la ruota anteriore e la frenata può ancora migliorare. Avevamo solo una moto disponibile e il primo giorno c’erano pochi pezzi nuovi, ne arriveranno presto altri. Yamaha porterà manubri modificati, leggermente più alti. Poi ci sono le altre cose come freni, pneumatici, accelerazione… in breve, tutto è diverso

La sensazione non era affatto negativa, anche se all’inizio non ho insistito affatto. Finora ho guidato solo il nuovo V4, quindi non ho paragoni. Quello che è un dato di fatto è che sul rettilineo la MotoGP è molto, molto veloce (…) Il primo giorno non sono stato molto veloce; il secondo giorno, si (ha potuto provare anche una seconda giornata grazie alle concessioni, ndr).

L’atmosfera nella squadra è molto buona. Il team mi ha mostrato molta vicinanza. E Jack Miller è fantastico, è un tipo completamente normale in questo paddock molto diverso. Lavorare con lui è già piacevole per me e per me è qualcosa di molto importante.”

