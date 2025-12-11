MotoGP | Brembo: tutti i numeri della stagione 2025

MotoGP Brembo Stagione 2025 – Marc Marquez è stato il vero e proprio dominatore della stagione 2025 della MotoGP, così come la Ducati, che si è aggiudicata anche il Titolo Team e Costruttori. Bene l’Aprilia, che ha chiuso al terzo posto con Marco Bezzecchi.

Con la pausa invernale in corso, i piloti si riposano, mentre gli ingegneri studiano nuove soluzioni da sperimentare l’anno venturo. Brembo ha preparato una ventina di numeri indicativi di questa annata della classe regina.

1

Per la prima volta nella storia del Mondiale le prime due posizioni della classifica finale sono andate a due fratelli, i Marquez, vincitori di 14 GP e di 17 Sprint. Marc ed Alex hanno sempre usato freni Brembo in carriera sin dagli esordi nelle categorie inferiori.

2,3

Il peso complessivo dell’impianto frenante Brembo della MotoGP è di appena 2,3 kg: oltre due terzi di questo valore sono imputabili al disco in carbonio.

4

I dischi Brembo per la MotoGP sono disponibili in 4 macro configurazioni:

Ultra Light, Standard, High Mass ed Extreme Cooling. Gli Ultra Light hanno meno massa termica mentre gli Extreme Cooling vantano alette di ventilazione per aumentare la superficie di scambio termico.

4+3

Pur orfana per buona parte del campionato di Jorge Martin, l’Aprilia ha messo a segno la propria migliore stagione in MotoGP, vincendo 4 GP e 3 Sprint.

6

La Ducati si è aggiudicata 6 titoli Costruttori consecutivi, nuovo record della MotoGP. Considerando anche la classe 500, solo la Suzuki con 7 e l’MV Agusta con una serie da 8 titoli e un’altra da 7 sono riuscite a fare meglio in classe regina.

6,5

Per frenare da 334 km/h a 69 km/h alla curva 6 del Circuit of the Americas, teatro del GP Americhe, i piloti hanno usato i freni per 6 secondi e mezzo, record del 2025.

7

Sia Marc Marquez che Valentino Rossi hanno conquistato 7 titoli Piloti in classe regina, entrambi sempre e solo con Brembo. Li precede solo Giacomo Agostini con 8.

8

Pur con 15 varianti di dischi Brembo in carbonio impiegate quest’anno in MotoGP, tutte hanno in comune lo spessore di 8 mm.

10

Per la decima stagione consecutiva tutti i piloti della MotoGP hanno scelto di utilizzare i componenti frenanti Brembo. La serie è iniziata nel 2016 e non si è ancora interrotta.

11

Sono 11 i piloti della MotoGP che nel 2025 si sono alternati al comando per almeno un giro, Sprint incluse: 5 guidavano le Ducati, 2 le Aprilia e le KTM, uno la Yamaha e la Honda.

14,4

Alla frenata in corrispondenza della curva 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya, necessaria per scendere da 338 km/h a 100 km/h la pressione del liquido frenante ha raggiunto i 14,4 bar, primato stagionale.

279

Per realizzare la pole al GP Italia al Mugello, Fabio Quartararo ha eseguito, grazie a Brembo, magistralmente la staccata alla prima curva, scendendo da 342 km/h a 92 km/h mentre avanzava di 279 metri.

309

Nel 2025 Marc Marquez ha completato 309 giri in testa con la Ducati, tra GP e Sprint. Rispetto a quando guidava una Honda, ha confessato di utilizzare molto di più il freno anteriore Brembo.

35

35 anni e’ l’età media degli ingegneri Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti e team della MotoGP.

Una squadra di innovatori, guidati dalla passione che combina esperienza ed energia. Un punto di riferimento per tutti all’interno del paddock.

355

I piloti della MotoGP possono scegliere tra i dischi freno Brembo anteriori da 320 mm, 340 mm e 355 mm di diametro. In Austria, Malesia, Thailandia e Giappone devono, per motivi di sicurezza, obbligatoriamente optare, in caso di gara dichiarata asciutta, tra quelli da 340 mm e quelli da 355 mm.

529

Le moto dotate di freni Brembo hanno vinto gli ultimi 529 GP della classe regina (MotoGP+500cc). In MotoGP hanno sempre trionfato moto con freni Brembo mentre nella 500 l’ultimo successo di una moto priva di Brembo risale al 1995.

800

Brembo è riuscito a contenere il peso della pinza 2025 così come della pinza GP4 che l’ha preceduta in poco più di 800 grammi. Un valore veramente basso, ricordando che comunque è in grado di frenare una moto lanciata a 360 km/h.

816

Johann Zarco ha vinto il GP Francia con la Honda utilizzando i freni Brembo per un totale di 816 secondi. In altri termini dalla partenza alla bandiera a scacchi se ne è servito per oltre 13 minuti e mezzo.

1000

Il range di temperatura ottimale dei dischi in carbonio Brembo per la MotoGP è compreso tra i 250 °C e gli 850 °C, anche se in alcuni casi possono toccare anche i 1000° C. Al di sotto dei 250° C i dischi non sono efficaci, al di sopra degli 850° C, invece, l’impianto frenante comincia a surriscaldarsi degradando le performance frenanti.

1104

Per vincere il GP Austria, Marc Marquez ha complessivamente applicato dalla partenza alla bandiera a scacchi una forza di 1.104 kg sulla leva del freno Brembo della sua Desmosedici.

