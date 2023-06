MotoGP | Incredibile Marquez: tampona Bastianini nelle qualifiche di Assen [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Marquez-Bastianini – Curioso episodio tra Marc Marquez ed Enea Bastianini nella Q1 valida per il Gran Premio d’Olanda ad Assen, settimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Sul finale della sessione, prima di effettuare l’ultimo time attack, lo spagnolo è finito per tamponare la Ducati del pilota italiano, finendo clamorosamente a terra all’esterno di curva 4.

Entrambi stavano rallentando per far passare i piloti dietro, ma l’iberico – probabilmente per un calo d’attenzione – non ha visto davanti a se la Desmo del collega, finendo prima addosso e poi a terra. Bastianini, invece, è riuscito a proseguire senza incappare nella caduta. Un episodio curioso, l’ennesimo che ha coinvolto Marquez in queste settimane, che di fatto amplifica le tante voci e discussioni dell’ultimo periodo.