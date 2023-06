MotoGP | Gp Assen Qualifiche: Bezzecchi pole da record, tripletta Ducati

MotoGP Gp Olanda Assen Qualifiche – Marco Bezzecchi continua a fare il bello e il cattivo tempo ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023.

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team dopo essere stato il più veloce nel Day 1 e nella sessione mattutina del sabato, ha centrato la pole position con tanto di nuovo record della pista, 1:31.472.

Il #72 della Ducati non era in pole da Buriram 2022 e avrà accanto a se in prima fila il Campione in carica Pecco Bagnaia e Luca Marini, per la tripletta Ducati e VR46 Riders Academy, tutti piloti italiani.

Per la Ducati si tratta della 77esima pole in Top Class, in questa stagione è la sesta in otto gare ed è la seconda volta che monopolizza la prima fila, era accaduto a Termas de Rio Hondo in Argentina.

Ottima la prestazione di Fabio Quartararo (alla miglior qualifica della stagione, ndr) che nonostante il piede infortunato mentre faceva Jogging (per lui frattura dell’alluce del piede sinistro, quello della leva del cambio, ndr) ha piazzato la sua Yamaha M1 in quarta posizione, a soli 0.199s dalla vetta.

Una grande prestazione per “El Diablo” che condividerà la seconda fila con la KTM di Brad Binder e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

Un’altra Aprilia aprirà la terza fila, è quella di Maverick Vinales che ha preceduto uno Johann Zarco (Ducati Pramac) passato dalla Q1 e Alex Marquez (Ducati Gresini).

Qualifica difficile per il vincitore del Sachsenring Jorge Martin che dopo una scivolata a bassa velocità non è andato oltre la decima posizione. Il #89 del Pramac Racing ha preceduto l’Aprilia di Miguel Oliveira e la KTM di Jack Miller.

Qualifiche da dimenticare per Enea Bastianini (Ducati Factory) e Marc Marquez (Honda Factory). I due partiranno dalla 17esima e 18esima casella e lo spagnolo è anche caduto dopo aver tamponato il #23 della Ducati che era fuori traiettoria e a bassa velocità. Un momento veramente “no” per lo spagnolo che sembra essere dentro ad un tunnel in cui non si vede la luce.

Parlando degli altri italiani abbiamo Franco Morbidelli su Yamaha Factory 15esimo e il tester Aprilia Lorenzo Savadori 19esimo.

