MotoGP | Incidente Bagnaia, i dati e l’analisi con Sanchini e lo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini incidente Bagnaia – Al termine delle sessioni andate in scena nella giornata di ieri, Mauro Sanchini – tramite l’ausilio dello Sky Tech – ha analizzato il terribile incidente di “Pecco” Bagnaia a Barcellona, teatro sette giorni da del Gran Premio di Catalogna, evidenziando le forze g subite dal pilota italiano e la forza con cui la moto di Brad Binder ha centrato in pieno le gambe del portacolori della Ducati.

Un urto estremamente violento, attenuato però dalla tecnologia presente nella tuta (l’airbag di protezione è scattato diversi secondi prima l’impatto col terreno dopo l’highside) e dai materiali con cui essa è costruita. Fortuna si, ma anche tanto lavoro, a conferma del grande impegno che si sta portando avanti negli ultimi anni sul fronte sicurezza. Bagnaia, ricordiamo, nonostante l’impatto con la moto di Binder non ha subito alcuna frattura ed è presente in pista a Misano per il week-end di gara in corso svolgimento.





