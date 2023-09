SBK | Gp Francia Gara 1: Rea, “Ci sono alcune aree che dobbiamo migliorare”

SBK Gp Francia Magny-Cours Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Il pilota britannico partito dalla seconda fila, ha commesso un piccolo errore poco dopo al via, ma è riuscito ad imporre un ritmo che gli ha permesso di salire sul podio.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Magny-Cours Francia Gara 1

“In Superpole sono stato rallentato mentre utilizzavo la mia seconda gomma da qualifica nell’ultimo settore. La partenza è andata bene, ma ho rischiato di cadere alla curva cinque nel primo giro. Adesso mi fa male il ginocchio perché ho affondato il ginocchio così forte che la tuta mi ha tirato intorno al ginocchio. Ciò ha creato una specie di bruciatura sulla pelle. Ho avuto la fortuna di restare. Poi ho commesso altri errori, spingendo l’anteriore nel tentativo di recuperare. Quando ho parlato di Alex e delle BMW ho potuto provare ad andare con Michael e Toprak. Ho guadagnato qualche decimo, ma non li stavo davvero riprendendo. Poi nell’ultima parte della gara sono riusciti a tenere il ritmo e io sono sceso sotto l’1’38. Facevo fatica a girare la moto appena il grip si riduceva e non riuscivo a caricare l’anteriore. Quindi ci sono alcune aree che dobbiamo migliorare per domani”.