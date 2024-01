MotoGP | Campinoti (Pramac): “Martin lo vedo in Honda, Marquez in ‘Rosso’ Ducati”

MotoGP 2024 – Paolo Campinoti, ha parlato della prossima stagione della MotoGP 2024 che inizierà nel weekend dall’otto al dieci marzo e del futuro.

Il “Boss” Ducati Pramac, che lo scorso anno ha sfiorato il titolo con Jorge Martin, vuole riprovarci e mette tra protagonisti anche Enea Bastianini e Franco Morbidelli (che affiancherà Martin nel suo team, ndr).

In ottica futura vede Martin in Honda e Marc Marquez in “Rosso”, sulla Ducati ufficiale. Ecco cosa ha detto intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Paolo Campinoti (Ducati Pramac) Lotta MotoGP 2024

“Vedo tutti più forti e secondo me, per il Mondiale quest’anno ci sarà anche Bastianini, che nel 2023 ha avuto una stagione molto travagliata, ma è un grandissimo pilota e se non avrà altre sfortune sarà sempre lì davanti. Noi dovremo riuscire ad alzare ancora di più il nostro livello di attenzione e professionalità.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti (Ducati Pramac) Futuro Jorge Martin e Marc Marquez

“Secondo me Jorge (Martin) il prossimo anno va via. Potrebbe andare in Honda, hanno bisogno di un pilota forte e tra i giovani lui è sicuramente quello che dà più garanzie. Invece Marquez lo vedo di più in Ducati ufficiale. Non credo che avrebbe fatto una mossa come questa (correre con Gresini; ndr) se non avesse ricevuto delle garanzie, anche se non so quali esse possano essere. Ma fare un anno così in un team satellite con la moto dell’anno prima, solo per far quello, a me lascia perplesso.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti (Ducati Pramac) Franco Morbidelli MotoGP 2024

“Franco (Morbidelli) è super carico. Credo sia la sua grandissima occasione e se davvero non è bollito, come io fortemente credo, ma è ancora un gran pilota, il 2024 dico che potrebbe anche essere il suo anno.”

